Состоялась премьера клипа на тему первой любви группы «АЛМА»

Сегодня состоялась премьера песни «Сөймә, йөрәк» («Не люби так, сердце») подростковой группы «АЛМА». Автором слов композиции является поэтесса Зулейха Камалова, композитор – саунд-продюсер Камиль Кутдусов (THE KAM).

Проект реализуется Филиалом АО «ТАТМЕДИА» редакцией журнала «Сабантуй» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ.

По словам создателей произведения, новая песня посвящена теме первой любви. Бурные переживания от наплыва незнакомого чувства, терзания от непонимания своих эмоций легли в основу сюжета клипа. Члены музыкальной группы выразили надежду на то, что песня о подростковой любви, беспечной юности, первых ошибках и новом бесценном опыте найдет отклик в душе каждого слушателя.

Интересно, что новый клип снят в стиле замедленного действия slow motion, который позволяет зрителю еще глубже проникнуться переживаниями героев.

«Несмотря на то, что осенняя премьера молодежной группы «АЛМА» представлена в жанре грустной лирики, песня дает надежду на светлое будущее и настоящую любовь. верим, что романтический клип татарской группы «АЛМА» обязательно найдет своего зрителя», - говорят создатели песни.