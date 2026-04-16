Состоялась премьера фильма «Не шелковый путь» о поездке волонтеров из Татарстана в ДНР

Сегодня в здании Присутственных мест музея-заповедника «Казанский кремль» состоялась премьера фильма «Не шёлковый путь», который рассказывает о юбилейной поездке волонтеров из Татарстана в Донецкую Народную Республику. Фильм стал совместным проектом «Горизонт Филмс» и регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

В центре истории — трое друзей, которые ездят «за ленточку» регулярно: Тимур Камалетдинов, Шамиль Зиннуров и Виталий Замов. В дороге они обсуждают то, о чём обычно говорят без микрофона: как держать мотивацию бойцов, что по-настоящему помогает в тяжёлые дни, где проходит граница между поддержкой и пустыми словами, а также как меняется человек после фронта и что важно привезти бойцам помимо груза.

Друзья системно помогают фронту, начиная с 2022 года. В картине показано, как выстраивается маршрут, как проходят остановки и заезды на точки, как выглядят разгрузка, быт и короткие рабочие решения, от которых зависят скорость и точность доставки груза.

Фильм создан как «живой подкаст гуманитарщиков» в движении. В кадре – разговоры по пути, фронтовой юмор, наблюдения о том, как меняются человек и привычная жизнь в условиях боевых действий, а также что на самом деле держит тех, кто ежедневно выполняет здесь различные задачи. Показываются и встречи с бойцами бригады «Святой Георгий», которые составляют отдельную линию в композиции фильма.