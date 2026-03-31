Состоялась премьера фильма «Не шелковый путь» о поездке волонтеров из Татарстана в ЛНР

Состоялась премьера фильма «Не шелковый путь» – репортажной истории о юбилейной поездке волонтеров из Татарстана в Луганскую Народную Республику через Ростов, организованной при поддержке Администрации Раиса РТ и фонда проекта «Возвращение». Это совместный проект «Горизонт Филмс» и регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

Герои фильма – три участника гуманитарной команды: Тимур Камалетдинов, Шамиль Зиннуров и Виталий Замов. Они системно участвуют в оказании помощи начиная с 2022 года. В картине показано, как выстраивается маршрут, как проходят остановки и заезды на точки, как выглядят разгрузка, быт и короткие рабочие решения, от которых зависят скорость и точность доставки груза.

Фильм создан как «живой подкаст гуманитарщиков» в движении. В кадре – разговоры по пути, фронтовой юмор, наблюдения о том, как меняются человек и привычная жизнь в условиях боевых действий и что на самом деле держит тех, кто ежедневно выполняет здесь различные задачи. Отдельную линию составляют встречи с бойцами бригад «Невский» и «Святой Георгий».

Показаны в картине и письма школьников лицея №11 Йошкар-Олы: они доходят до адресатов и становятся частью этой связки «фронт – тыл», которую создатели фильма считают главной ценностью волонтерской работы.

Фильм выложен на платформе «VK Видео», сообщает пресс-служба РВИО в РТ.