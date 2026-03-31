news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 17:10

Состоялась премьера фильма «Не шелковый путь» о поездке волонтеров из Татарстана в ЛНР

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба РВИО в РТ

Состоялась премьера фильма «Не шелковый путь» – репортажной истории о юбилейной поездке волонтеров из Татарстана в Луганскую Народную Республику через Ростов, организованной при поддержке Администрации Раиса РТ и фонда проекта «Возвращение». Это совместный проект «Горизонт Филмс» и регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

Герои фильма – три участника гуманитарной команды: Тимур Камалетдинов, Шамиль Зиннуров и Виталий Замов. Они системно участвуют в оказании помощи начиная с 2022 года. В картине показано, как выстраивается маршрут, как проходят остановки и заезды на точки, как выглядят разгрузка, быт и короткие рабочие решения, от которых зависят скорость и точность доставки груза.

Фильм создан как «живой подкаст гуманитарщиков» в движении. В кадре – разговоры по пути, фронтовой юмор, наблюдения о том, как меняются человек и привычная жизнь в условиях боевых действий и что на самом деле держит тех, кто ежедневно выполняет здесь различные задачи. Отдельную линию составляют встречи с бойцами бригад «Невский» и «Святой Георгий».

Показаны в картине и письма школьников лицея №11 Йошкар-Олы: они доходят до адресатов и становятся частью этой связки «фронт – тыл», которую создатели фильма считают главной ценностью волонтерской работы.

Фильм выложен на платформе «VK Видео», сообщает пресс-служба РВИО в РТ.

#документальный фильм #спецоперация #РВИО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
Новости партнеров