Состоялась открытая тренировка сборной Татарстана по волейболу сидя среди ветеранов СВО

Фото: "Татар-информ"

Сегодня в Казани состоялась открытая тренировка сборной Республики Татарстан по волейболу сидя в преддверии «Кубка Защитников Отечества».

В состав сборной вошли Абдуллин Динар, Разваляев Сергей, Нуриев Ранис, Кузьников Евгений, Гришин Андрей, Гиниятуллин Рузель, Демаков Кирилл, Габдрахманов Ильнур.

Евгений Кузьников рассказал, чем волейбол сидя отличается от обычного, указав, что тут работает другая группа мышц.

«Волейбол сидя – это такой отдельный вид спорта. Он отличается в первую очередь тем, что играют сидя. Ключевые компоненты – это ноги и, грубо говоря, пятая точка. Приходится быть куда маневреннее при броске мяча, так как расстояние у нас чуть поменьше, высоко такой мяч не может лететь. А так команда у нас сформировалась не сильно давно, можно сказать», – объяснил ветеран СВО.

Динар Абдуллин же заявил, кто ключевая цель этого мероприятия – сплотить людей.

«Это интересный опыт. С ребятами общаешься, вытягиваешь тех, кто дома сидит. Самое главное – это общение. Такие мероприятия, которые объединяют людей, очень полезны.

По сравнению с обычным волейболом тут приходится на пятой точке прыгать, это разные вещи. Я здесь первый раз. Ожидаю, что мы сыграемся», – высказался Абдуллин.

Напомним, волейбол сидя является паралимпийским видом спорта. Это динамичная спортивная игра, в которой, как и в классическом волейболе, играют команды, состоящие из 6 игроков основного состава и 6 запасных игроков. В основном правила игры соответствуют правилам классического волейбола. Но есть небольшие различия.

Всего на Кубок Защитников Отечества Приволжского федерального округа отправятся 14 ветеранов СВО. Спортсмены будут состязаться в таких видах спорта, как пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, волейбол сидя, метание ножа и пауэрлифтинг. Сейчас ребята активно тренируются, чтобы достойно представить республику.

Отметим, что в период с 18 по 22 августа 2025 года в г. Дзержинске (Нижегородская область) пройдет Межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» (Центральный федеральный округ).

В программе Кубка Защитников Отечества пройдут соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины: пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя), а также соревнования по спортивному метанию ножа (ПОДА) и спорту слепых (дисциплины: пауэрлифтинг, настольный теннис (шоудаун).

Кроме того, рамках Кубка Защитников Отечества будут проведены:

– межрегиональный патриотический фестиваль среди ветеранов специальной военной операции, членов семей участников специальной военной операции (соорганизатор – Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России»);

– паралимпийский урок и мастер-классы по адаптивным видам спорта (организатор – Паралимпийский комитет России);

– семинар-совещание по вопросам привлечения ветеранов специальной военной операции в Приволжском федеральном округе к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.

Ожидаемое количество участников Кубка Защитников Отечества в составах делегаций 14 субъектов Приволжского федерального округа – около 200 ветеранов специальной операции.