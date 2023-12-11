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Культура 11 декабря 2023 11:30

Состоялась церемония вручения XI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

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Девятого декабря состоялась церемония вручения XI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск певцов и песен, которые находят отклик в сердцах радиослушателей, с надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни. Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов радиокомпания помогает открытию новых имен и популяризации творчества начинающих исполнителей.

Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования. Среди них — Алсу и Азат Фазлыевы, Зульфира Шайдуллина, Ришат Фазлиахметов, Марат Яруллин, Гузелия и Марат Мингазовы, Айгуль Хаернасова, Азат Абитов и Гульсирин Абдуллинна, Марат Файрушин, Эльмира Гыйльфанова и Рафил Залялиев, группа «Ямьле» и другие.

Кроме того, статуэткой «Алтын йолдыз» наградили и тех певцов, чьи песни нашли отклик в сердцах радиослушателей. Это Салават Фатхетдинов, Ришат Тухватуллин, Илсия Бадретдинова, Рифат Зарипов, Зайнаб Фархетдинова, Филюс Кагиров, Винера Ганеева и другие.

«Золотой звездой» были награждены 30 номинантов. Так, в номинации «Самый целустремленный дуэт» наградили Алсу и Азата Фазлыевых, «Вечный хит» — Салавата Фатхетдинова, «Выбор зрителя» — Ильшата Сафина, «Своеобразный тембр» — Марата Файрушина, «Самый энергичный дуэт» — Гульназ и Ильсура Шарипжановых, «Певец любви» — Раяза Фасихова, «Почетный наставник» — Винеру Ганиеву, «Душевная песня» — Вадима Захарова, «Моң» — Филюса Кагирова и так далее.

Стоит отметить, что вручение награды авторам также стало красивой традицией. Ведущими XI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» в этом году стали исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов, хаслуженный артист Республики Татарстан Рустем Гайзуллин и ведущая программы «Сәхнәдәш» на «Болгар радиосы» Айгуль Хайруллина.

Церемония была полна сюрпризов. Народная артистка Татарстана Зухра Сахабиева стала победителем в номинации «Легендарный певец» («Легендар җырчы»). Ранее награды в этой номинации были удостоены такие легендарные певцы, как Хамдуна Тимергалиева, Рафаэль Ильясов и Масгут Имашев.

Телеверсию этого грандиозного события можно будет увидеть 1 января на канале «ТНВ».

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#болгар радиосы
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