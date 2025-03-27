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Общество 27 марта 2025 19:12

Составность поездов Казань – Йошкар-Ола увеличена до двух вагонов

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Составность поездов Казань – Йошкар-Ола увеличена до двух вагонов
Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Составность пригородных поездов сообщением Казань – Йошкар-Ола увеличена по некоторым дням. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В этом году в связи с большой востребованностью у населения составность этих поездов увеличена на месяц раньше, чем в предыдущие годы», – говорится в сообщении.

Так, с 28 марта поезд №6383 Казань – Йошкар-Ола будет ходить в составе двух вагонов по пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, с 29 марта в составе двух вагонов будет курсировать поезд №6382 Йошкар-Ола – Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам.

#Пригородные поезда #движение электричек
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