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Составность электричек из Казани в Сосновку на летний период увеличат до шести вагонов
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В летний период увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань – Сосновка и Сосновка – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«С 17 июня по 31 августа по субботам увеличена составность пригородных поездов №6422 и №6427», – говорится в сообщении.
В частности, поезда будут курсировать в составе шести вагонов.
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