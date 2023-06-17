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Общество 17 июня 2023 00:16

Составность электричек из Казани в Сосновку на летний период увеличат до шести вагонов

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В летний период увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань – Сосновка и Сосновка – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«С 17 июня по 31 августа по субботам увеличена составность пригородных поездов №6422 и №6427», – говорится в сообщении.

В частности, поезда будут курсировать в составе шести вагонов.

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