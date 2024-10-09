Составлен топ вещей, которые теряют в метро Казани

Зонтики, головные уборы, сумки и очки оказались среди вещей, которые чаще всего оставляют в метро Казани. Статистикой поделились в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

Кроме того, часто на перронах и в вагонах поездов остаются банковские и транспортные карты, кошельки, телефоны, документы. При этом, обратили внимание на предприятии, чаще вещи теряют мужчины. Среди обратившихся женщин оказалось в два раза меньше.

Также жителям и гостям города напомнили, как действовать при обнаружении потерянной вещи. Необходимо обратиться к дежурному по станции или сотруднику полиции. Затем предметы хранят на станции, на которой их нашли.