Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за четыре месяца 2026-го

В Татарстане активно борются с лихачами на дорогах. Часть из них – водители различных организаций, игнорирующие правила дорожного движения. В распоряжении «Татар-информа» оказался обновленный антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам четырех месяцев этого года. Данные предоставлены Правительственной комиссией Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Первое место в этом антирейтинге сохранилось за казанской компанией «Лаборатория Р.Т.Х.» – ее водители за указанный период нарушили ПДД 343 раза.

Второе место в списке злостных нарушителей заняло казанское ПАТП-2, за которым числится 305 нарушений ПДД. На третьем месте Казанский жировой комбинат из Лаишевского района – водители предприятия нарушили правила 291 раз.

Важно понимать, что каждый злостный нарушитель ПДД не только рискует своей жизнью и здоровьем, но и ставит под угрозу жизни других участников дорожного движения. Каждое нарушение – это не просто пункт статистики, а риск возникновения ДТП, которое может стать причиной трагедии.

Четвертое место антирейтинга у компании «Детали машин» из Набережных Челнов – 206 нарушений ПДД, пятое место за казанским «ПК Профснаб» – у этой организации 195 нарушений. На шестом месте расположилась елабужская компания «АВП Групп» со 154 нарушениями.

Седьмое и восьмое место делят казанские организации «ИТЦ ТКС Поволжье» и «ПСО Казань» – у обеих зафиксировано по 149 нарушений ПДД.

Девятое место заняло альметьевское «Нефтестройэнерго» – его водители нарушили правила 128 раз. Замыкает топ-10 антирейтинга компания «Трансхимресурс» из Заинска – 115 нарушений ПДД.

Если суммировать, то за четыре месяца водители только этих десяти организаций нарушили правила дорожного движения 2035 раз. Именно из-за тех, кто пренебрегает ПДД, растет количество аварий на дорогах республики.