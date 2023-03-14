Составители «Истории татарской литературы»: Второе издание не отрицает первое

На презентации переизданных I и II томов «Истории татарской литературы» составители внесли ясность в вопрос присутствия в новом варианте некоторых отличий от предыдущей версии издания. Авторы заявили, что второе издание не отрицает первое. Версия 2022 года отличается от версии 2014-го не более чем на 15–20%.

«При подготовке нового издания ученые пришли к мнению, что история татарской литературы должна быть разработана как история национального духа татарского народа. Для этого в центр внимания было поставлено религиозное, культурное единство. В то же время в ходе таких споров осуществляется отказ от принципа историзма, который в свое время играл главную роль в разработке истории татарской литературы», — пояснила доктор филологических наук, профессор, вице-президент Академии наук Татарстана Дания Загидуллина на презентации в «Татар-информе».

По словам ученого, уже при работе над II томом стало видно, что отказаться от историзма невозможно. Тома вновь возвращаются к хронологическому порядку, который предполагается принципом историзма. «Наверное, будет верным, если мы скажем, что принцип историзма позволяет собрать воедино дисперсно проживающих татар», — заметила исследовательница.

«И первое издание восьмитомной „Истории татарского народа”, и второе издание раскрывают великую литературу татарского народа именно как мировоззрение, результат духовной стойкости — с этой стороны они похожи, но с точки зрения методологического подхода есть некоторые отличия», — резюмировала Дания Загидуллина.

Директор Института языка, литературы и искусства имени Галимжана Ибрагимова Ким Миннуллин напомнил об истории подготовки издания 2014 года. «В 2008 году институт принял решение о создании этого многотомника. Составителям Марселю Ахметзянову, Масгуту Гайнетдинову, Нурмухаммету Хисамову, Резеде Ганиевой, Хатипу Миннегулову и другим было необходимо выработать некоторую методологию осуществления этой работы. Решение этих вопросов шло непросто, некоторые моменты вызывали большие споры. Если посмотрите содержание этих томов, там по некоторым вопросам включены две статьи, в то же время могут отсутствовать некоторые материалы, которых требовал соответствующий период», — объяснил он.

«В 2020 годах мы заметили, что издание 2014 года было роздано по школам и не дошло до широкой общественности. Стала понятна необходимость переиздания. Полторы тысячи экземпляров хватило только школам, а татар — 5 млн, поэтому очевидно, что многотомник должен быть переиздан и какие-то количество экземпляров должно появиться в продаже», — поделился мнением заведующий отделом литературы ИЯЛИ Альфат Закирзянов.

При этом он поблагодарил команду ученых, участвовавших в создании первого издания, отметив, что над проектом работали 88 человек.

«Первое и второе издание равноправны. Ими могут пользоваться и учащиеся школ, и учителя, и литературная общественность. В первом издании можно заметить некоторый публицистический пафос, наличие публицистических материалов. Это происходило под влиянием настроений того времени, включавших отказ от советской идеологии и стремление к поиску корней, самобытности. Была необходимость более четко обозначить связь татарской литературы с общетюркской историей, и мы в новом издании этого добились. Еще одна особенность нового издания — усилена связь татарской литературы с фольклором», — подчеркнул филолог.

Кроме того, Альфат Закирзянов обратил внимание на то, что второе издание богаче и полнее по содержанию и качественнее.

«Я был приглашен как составитель, научный редактор этого измененного издания. Мы работали сообща, с вдохновением. Дело в придании немного другой структуры и привлечении думающих немного по-другому, имеющих альтернативный взгляд ученых. На первом месте научность», — рассказал о работе над проектом научный редактор второго издания Гамирзян Давлетшин.

Ранее литературовед и фольклорист Марсель Бакиров в газете «Мэдэни жомга» подверг критике содержание первых двух томов нового издания “Истории татарской литературы” из-за наличия в них некоторых изменений по сравнению с предыдущим изданием. Ученого поддержала литературовед Милеуша Хабутдинова, которая также поставила перед общественностью вопросы относительно содержания нового издания.