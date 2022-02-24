Состав «Стрелы» пополнил нападающий Сипкин

Нападающий Дмитрий Сипкин перешел в «Стрелу» на правах аренды, он будет играть в Казани до конца сезона 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Дмитрий Сипкин родился 25 февраля 2000 года в Красноярске, он воспитанник «Енисея-СТМ». Выступал в составе молодежной команды «Енисея-СТМ», победитель чемпионата России среди молодежных команд сезона 2020/2021. Вызывался в сборные России U18 и U20.

Спортивный директор «Стрелы» Альфред Хисамов уверен, что новичок усилит команду. «Мы очень рады, что нам удалось арендовать Дмитрия, уверены, что он добавит глубины нашей первой линии. Для парня опыт работы с командой Премьер-лиги в таком возрасте тоже будет очень полезным. Тем более что наш тренерский штаб умеет работать с молодыми игроками — надеемся, что у нас получится раскрыть сильные стороны этого игрока и открыть его для чемпионата страны», — пояснил он.

Сам Сипкин рассказал, что его хорошо встретили в «Стреле». «В „Стреле“ приняли очень тепло: и команда, и тренеры доброжелательно относятся, подсказывают и помогают в тренировочном процессе. Город мне тоже очень понравился, надеюсь, получится принести пользу своей новой команде», — поделился он впечатлениями.