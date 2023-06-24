Состав пригородных поездов из Казани в Йошкар-Олу увеличат до двух вагонов

Состав пригородных поездов, курсирующих из Казани в Йошкар-Олу и в обратном направлении, увеличится с 24 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров увеличена составность поездов №6382 сообщением Йошкар-Ола – Казань и №6383 сообщением Казань – Йошкар-Ола», – говорится в сообщении.

В частности, по субботам и воскресеньям электрички будут ходить в составе двух вагонов.