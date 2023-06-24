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Состав пригородных поездов из Казани в Йошкар-Олу увеличат до двух вагонов
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Состав пригородных поездов, курсирующих из Казани в Йошкар-Олу и в обратном направлении, увеличится с 24 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Для улучшения качества обслуживания пассажиров увеличена составность поездов №6382 сообщением Йошкар-Ола – Казань и №6383 сообщением Казань – Йошкар-Ола», – говорится в сообщении.
В частности, по субботам и воскресеньям электрички будут ходить в составе двух вагонов.
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