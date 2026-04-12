Состав под другие задачи или недостаток эмоций. Почему «Рубин» пробуксовывает

Ставка Артиги на креативщиков в старте ради хлеба и зрелищ не принесла «Рубину» победы над «Оренбургом». Трибуны и журналисты гадают: дело в доставшемся в наследство составе от предшественника, утраченных эмоциях или более заряженном «Оренбурге». Почему идеи штаба не всегда работают и как Ахметзянов спасет свою команду - в материале «ТИ-Спорта».





Разбег на миллион, удар на копейку. Даку и Грипши не подарили трибунам шоу

Появление Назми Грипши и Мирлинда Даку вместе в основном составе выглядело как очень перспективная история еще за час до игры, когда были объявлены составы на матч. Два албанца, заточенные на атаку, должны были стать серьезным испытанием для команды Ильдара Ахметзянова.

В Сочи Мирлинд не впечатлил, проходив пешком всю вторую половину тайма, на которую его выпустили, — не хватило кондиций после долгого простоя. Но на вторую игру все ждали, что лидер команды выйдет совсем другим.

Разбег в атакующей линии у «Рубина» действительно выглядел на миллион, вот только удар — даже не на копейку: первую половину тайма полумоменты создавали гости. То Болотов пробивал из-за пределов штрафной, то Гузина и Голыбин на 22-й минуте едва не убежали на ворота казанцев — Вуячич успел подстраховать, а уже через минуту после этого Томпсон опасно бил с линии штрафной. Казанская «тяжелая артиллерия» же будто продолжала пребывать во фрустрации сочинского матча.

— Вы намеренно выпустили в старте почти всех креативных игроков — Грипши, Васильева, Безрукова, Даку — с первых минут? — уточняли журналисты на пресс-конференции.

— Мы пытаемся показать зрелищную игру, пытаемся экспериментировать. По турнирной ситуации мы набрали достаточное количество очков, чтобы остаться в Премьер-лиге, и мы предприняли попытку поставить несколько игроков такого профиля. Да, у нас есть потери игроков, но я никогда на это не жалуюсь, мы работаем с теми, кто сейчас здоров, кто здоров и выкладывается. Нужно отдать им должное, — рассуждал Франк Артига.

Только после 25-й минуты пошли намеки на моменты. Дважды классно головой скидывали мяч на Тесленко, но в первом эпизоде он не поверил и не побежал в свободную зону перед вратарской, а во втором пробил головой не опасно.

Первый по-настоящему опасный момент Даку создал только за 10 минут до перерыва. Он поборолся на подступах к штрафной площади, выиграл борьбу, зашел в штрафную и выдал на Безрукова. Руслан подготовил удар, но мяч по дуге прошел мимо крестовины.

Казалось, игра раскрылась, и команды обменялись опасными моментами, немного разбавив «сонное царство» на «Ак Барс Арене». Но если почти девять тысяч зрителей, пришедших на стадион на волне воодушевления от результатов, ждали, что после перерыва игра должна продолжать двигаться в сторону открытости, то все произошло наоборот — зрители увидели футбол в лучших традициях Рашида Рахимова: предпоследняя команда РПЛ «подзакрыла» казанцев, пока сами хозяева поля уповали на те же забросы на Мирлинда Даку — это то, за что серьезно критиковали прежнего наставника.

После игры Франк Артига вновь отправился к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку. Если после победы над «Локомотивом» это можно было счесть за порывом на эмоциях, то благодарность от тренера после такой невзрачной игры – показатель, что он понимает ценность поддержки болельщиков даже на фоне последних игр.

«Мы — футбольный клуб «Оренбург», и каждый матч для нас — шанс набрать очки». Ахметзянов не нашел в противостоянии принципиальности

Поопаснее, однако, выглядели гости, создавшие сразу два голевых момента, где только Евгений Ставер сумел спасти команду после удара головой Татаева, а потом и Лексо после углового. В середине второго тайма Де Кейрос классно пробивал чуть выше штанги. «Рубин» тоже огрызался, были неплохие выходы в атаку, но чем ближе был финал игры, тем меньше возможностей становилось у «Рубина». Даже «закидушки» на Даку пропали.

«Оренбург» же, которому сейчас очки значительно нужнее, только усилил давление. Эмоциональный Ахметзянов на бровке настойчиво махал своим игрокам, чтобы те не останавливались, а шли вперед.

«Мы действительно хотели и старались. Каждый оставшийся матч для нас — возможность, чтобы подняться в турнирной таблице. То, что заработали очко, — это плюс. Всё то, что могло случиться, никто не знает. Нам хотелось большего. Были моменты, которые можно было реализовать. Получилось как получилось. Был ли для меня этот матч личным, учитывая, что я татарстанец? Мне задавали этот вопрос перед игрой, я сказал, что для нас матч в Казани — это возможность набрать очки. Я не отделяю себя от команды. Мы — футбольный клуб «Оренбург». Осталось ещё меньше матчей и возможностей, поэтому в каждом матче нам нужно набирать очки. Для меня нет ничего более важного, кроме общекомандных задач», — объяснял наставник «Оренбурга».

К слову, оренбургский клуб под руководством татарстанского специалиста постепенно набирает очки, обыграв сначала «Зенит» (2:1), а потом сыграв с «Динамо» (3:3) и вот теперь с «Рубином» (0:0). До одиннадцатой строчки, гарантирующей безусловное сохранение в РПЛ – всего 2 очка, которые команда Ахметзянова вполне способна нагнать – календарь благоволит. Помимо топовых «Локомотива» и «Краснодара» предстоят игры с прямыми конкурентами «Пари НН», «Крыльями Советов», «Сочи» и «Ростовом».

«Рубин» завершает сезон — Артига ищет возможность развлечь болельщиков. Но удастся ли с этим составом?

«Рубин» же со своими задачами в нынешнем чемпионате фактически расправился. Артига подчеркивает, что команда обезопасила себя от вылета и может позволить себе некоторые эксперименты в расчете показать привлекательную для болельщиков игру с помощью насыщенной креативщиками атакующей линии.

Действительно, казанский клуб располагается на комфортной седьмой строчке с отставанием в семь очков от шестого «Спартака» и огромным отрывом в 12 очков от зоны стыковых матчей. При всем уважении, нагнать «красно-белых» выглядит задачей слабовыполнимой, хоть и теоретически реальной. По сути, сейчас наступает время искать варианты и готовиться к следующему сезону, в котором перед испанцем будут стоять другие задачи. При этом за всю вторую часть чемпионата «Рубин» практически не проигрывает, стабильно набирая очки. Лишь одна осечка в стартовой игре в заснеженном Каспийске, где имелись большие вопросы к судейству и качеству поля.

Другой вопрос, что идеи тренерского штаба «доиграть красиво» и дать народу хлеба и зрелища пока не всегда работают — гости задушили все попытки казанцев сыграть в футбол для трибун.

Игроки «Рубина» вроде и владели мячом значительно больше: 58% против 42% у оренбуржцев, но на созидании это практически не сказывалось — гости нанесли 14 ударов по воротам казанцев, в то время как «Рубин» выжал лишь 4. Как ни крути, всё-таки это не состав Артиги, и ему явно не хватает вариативности. У испанца внушительное количество центральных полузащитников, и что с ними делать после прежнего наставника, коллекционирующего «центров», — большой вопрос.

После игры представители медиа задали прямой вопрос, насколько с этим составом вообще можно делать что-то большее, ведь игроков собирали под прежнего главного тренера.

— Не очень получается игра в атаке, хотя вы прикладываете усилия, чтобы перестроиться. Можно ли с этим составом играть так, как вы хотите?

— Это просто объяснить. Состав выстраивался под определённую линию, под активные действия в обороне без мяча, под игру в контратаках. Я уже говорил, что процесс перестройки занимает время: что-то уже получается сейчас, на какие-то компоненты требуется больше времени. Когда команда играет против соперника выше статусом, когда нужно реагировать на то, что предлагает соперник, она чувствует себя комфортнее. Когда нужно самим вести игру, когда ты выступаешь в роли более статусного соперника, когда нужно владеть инициативой, команде приходится сложнее. Это процесс, команда прибавляет во многих компонентах.

«Как кто-то говорил, что я приехал сюда, чтобы играть в тики-таку, но посмотрите, как мы играем в обороне!»

Действительно, играть от соперника «Рубину» исторически проще на протяжении всех лет выступления в РПЛ, но только ли в этом дело? Глядя на не бегущего Даку, не воспользовавшегося своим шансом в старте Никиту Васильева или увязшего в плотной обороне «Оренбурга» Грипши, поневоле можно подумать, что магия харизмы нового наставника утратила былой эффект, а эмоции куда-то улетучились.

Ощущение, что конфетно-букетный период первых игр при Франке Артиге прошел и вернулись «серые будни», не покидало и в этот вечер, и в самарском с сочинским матчах. Корреспондент «ТИ-Спорт» постарался выяснить у Франка Артиги, нет ли проблем с атмосферой в команде, которая была потрясающей в первых играх весенней части чемпионата.

— Вам не кажется, что команде не хватает эмоций, какие были в первых домашних матчах с «Краснодаром» и «Локомотивом»?

— Команда сама себе создаёт трудности. Но в команде прекрасная атмосфера. Безусловно, при безголевой ничьей дома было нелогично, чтобы в раздевалке была эйфория. Я хотел бы отметить важную работу, которую проделала команда в оборонительном ключе — без мяча. В шести матчах мы пропустили два гола с пенальти, гол от «Краснодара» на 94-й минуте. Как кто-то говорил, что я приехал сюда, чтобы играть в тики-таку, но нужно отметить, что в оборонительном ключе команда действует здорово.

С балансом между надежностью в обороне и набором очков у казанцев все более-менее в порядке. Осталось добавить к этому блюду щепотку огня и креатива в атаке. Над этим Франку придется работать серьезно и кропотливо. Серьезный вопрос, удастся ли этого добиться уже в текущем чемпионате.