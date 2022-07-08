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Ру Тат
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Спорт
8 июля 2022  15:43
Cергей Гаврилов

Состав «Нефтехимика» пополнил полузащитник Школик

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Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» подписал годичный контракт с 21-летним полузащитником Игорем Школиком. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Северодвинска Школик является воспитанником «Динамо» (Москва). В 2018 году Московской федерацией футбола он был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2001 года рождения.

Прошлый сезон полузащитник провел в волгоградском «Роторе» в ФНЛ, где сыграл 32 матча, забил 4 гола. Выступал за юниорские сборные, где в 32 матчах забил 6 голов. Чемпион молодёжного первенства в составе «Динамо» в сезоне 19/20.

По данным авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость Школика на данный момент составляет 450 тыс. евро.

#нефтехимик #ФНЛ #футбол
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