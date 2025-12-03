В составе «Ак Барса» в матче с «Трактором» без изменений

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Состав на матч «Ак Барс» – «Трактор»:

Нападающие: Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Александр Хмелевский, Илья Сафонов, Артем Галимов, Владимир Алистров, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.

В роли 13 нападающего - Радель Замалтдинов.

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Степан Фальковский, Константин Лучевников.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.

После 33 матчей «Ак Барс» идет на 2 месте с 44 очками на «Востоке» в турнирной таблицы КХЛ. «Трактор» на 6 месте с 35 очками.