Состав «Ак Барса» на матч против «Драконов» остался неизменным

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Драконами» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. По сравнению с прошлым домашним матчем со СКА состав остался неизменным. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Состав на матч «Ак Барса» – «Шанхайские Драконы»:

Нападающие: Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Александр Хмелевский, Илья Сафонов, Артем Галимов, Владимир Алистров, Михаил Фисенко, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.

В роли 13 нападающего - Радель Замалтдинов.

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Степан Фальковский, Константин Лучевников.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.

«Ак Барс» по итогам 32 встреч идет на втором месте на «Востоке» в турнирной таблицы КХЛ с 42 очками. «Драконы» после 30 матчей - на 7 месте с 33 очками в зоне «Запад».