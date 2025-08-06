news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 августа 2025 17:18

Тимур Билялов не сыграет против «Нефтяника» в сегодняшнем матче

Читайте нас в
Телеграм
Тимур Билялов не сыграет против «Нефтяника» в сегодняшнем матче
Фото: ak-bars.ru

Вратарь Тимур Билялов не сыграет в сегодняшнем матче против «Нефтяника». Начало встречи в Альметьевске запланировано на 18:00 по мск.

Состав «Ак Барса:

Вратарь: Арефьев. Запасной: Столпеченков

Первое звено: Барабанов – Семенов – Терехов. Защитники: Князев – Миллер

Второе звено: Пустозеров – Биро – Яшкин. Защитники: Калинюк – Марченко.

Третье звено: Дыняк – Сафонов – Галимов. Защитники: Фальковский – Яруллин.

Четвертое звено: Кателевский – Фисенко – Бровкин. Защитники: Лучевников – Журавлев.

Пятое звено: Потапов – Комков – Замалтдинов. Защитник: Бардин

Еще одним нападающим заявлен Жулин.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».

#ХК Ак барс #тимур билялов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025
Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

5 августа 2025