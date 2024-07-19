Сосо Павлиашвили выступил перед бойцами СВО в военном госпитале Казани

Фото: © kzn.ru

Певец и композитор Сосо Павлиашвили выступил перед участниками СВО и медицинским персоналом казанского военного госпиталя Министерства обороны России. Артист открыл серию благотворительных концертов, которые будут проводиться в госпитале. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В программу выступления вошли такие хиты, как «Помолимся за родителей», «Небо на ладони», «Радовать» и другие.

«Я приехал в Казань по зову сердца и, что называется, сам напросился на это выступление. Хорошо, что в городе есть друзья, которые меня поддержали, поэтому сегодня я смотрю в ваши глаза и вижу ваши улыбки. Для меня это самая большая радость. Нижайший поклон каждому из вас. Пусть все бойцы, за которых мы молимся, вернутся к своим близким и родным!», – сказал певец.

Концерт Сосо Павлиашвили прошел в конференц-зале военного госпиталя. Специально для выступления была доставлена концертная аппаратура. Из-за отсутствия сцены артист находился очень близко к зрителям, что создавало атмосферу домашнего концерта. В зале собралось около двухсот человек. После выступления зрители выстроились в очередь за автографами к Сосо Павлиашвили.

Фото: © kzn.ru

В марте прошлого года Павлиашвили выступил перед членами семей участников СВО. Концерт состоялся в культурном центре «Сайдаш» по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и самого артиста.

«Концерт известного и любимого исполнителя Сосо Павлиашвили открывает череду благотворительных мероприятий, которые мы будем проводить в госпитале», – сообщил начальник управления культуры Азат Абзалов.

В госпитале запланированы концерты казанских творческих коллективов: женского джаз-оркестра «Фантазия», оркестра народных инструментов «Казан нуры» и другие. Ранее бойцам представил свои номера камерный оркестр La Primavera.

Строительство военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации на улице Рауиса Гареева стартовало в 2021 году, а его открытие состоялось в сентябре 2022 года. Первые три этажа заняты поликлиникой и лечебно-диагностическим отделением, а на четвертом этаже расположены операционный и реанимационный блоки. Площадь госпиталя рассчитана на 230 коек.