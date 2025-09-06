Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили

Фото: пресс-служба мэрии Казани, kzn.ru

В Казани в военном госпитале Министерства обороны РФ состоялся благотворительный концерт для участников специальной военной операции и медицинского персонала. Перед собравшимися выступил известный эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили. Об этом сообщает пресс-центр Мэрии Казани.

Артист подготовил часовой концерт, исполнив свои самые популярные песни, включая хиты «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей», а также представил премьеру новой песни «Для любви».

«Для меня огромная честь быть сегодня здесь с вами. Прошло чуть больше года с нашей последней встречи. Мы провели больше 60-ти концертов в разных городах и госпиталях. Когда встречаюсь с ребятами, мы общаемся как родные, часто не можем сдержать мужских слез», – отметил Павлиашвили.

«Я очень хочу, чтобы уже следующую нашу встречу мы организовали в концертных залах, где вы будете вместе со своими любимыми», – сказал певец и пожелал бойцам победы и скорейшего выздоровления.

Участники концерта активно поддерживали артиста: подпевали, громко аплодировали, делали памятные фото и видео. Сосо Павлиашвили лично пожал руки бойцам и поблагодарил их за героизм.

Начальник военного госпиталя Казани, полковник медицинской службы Дамир Ижбердеев отметил, что благотворительные концерты в медучреждении проводятся регулярно:

«Мероприятия с участием звезд такого уровня являются частью терапии, которую мы проводим. Хорошее настроение и психологическая реабилитация военнослужащих – одни из основополагающих факторов скорейшего выздоровления. Мы благодарны всем, кто к нам приходит. И ребята всегда дают положительную обратную связь».

За этот год Сосо Павлиашвили провел более 60 благотворительных концертов в госпиталях по всей России. Артист считает поддержку бойцов и медперсонала своей обязанностью:

«Нам важно ощущать единство, чтобы наши сердца стучали в унисон. На таких встречах мы объединяемся, молимся и поем вместе. Я просто иду за Богом и хочу, чтобы ребята улыбались. Улыбались и врачи, которые ежедневно сталкиваются с большой ответственностью и нагрузкой, в том числе психологической. Спасибо всем за выдержку и героизм», – сказал он.

Павлиашвили подчеркнул, что благотворительные концерты – это его личная потребность:

«Это моя потребность перед своей совестью, перед Богом, перед своим мужским и человеческим отношением к жизни. Эти люди заслуживают того, чтобы объясниться им в любви, ради их улыбки. Я сегодня на концерте сказал, что ваша улыбка – это самая большая награда. Я им за это благодарен. Значит, не зря живем. Действительно, для меня самая большая награда – это когда улыбаются бойцы и доктора», – отметил артист.

В финале мероприятия Сосо Павлиашвили вышел к зрителям для автограф-сессии и совместных фотографий на память.