Сосо Павлиашвили перед открытием «Новой волны»: Казань стала невероятным городом

Фото: скриншот трансляции

Столица Татарстана за последнее время «стала просто невероятным городом». Об этом заявил эстрадный певец Сосо Павлиашвили во время прямой трансляции конкурса «Новая волна» на площадке «VK Видео».

«Что касается Казани, я Казань знаю неплохо, потому что здесь живут мои очень близкие и родные люди, и я очень часто приезжаю сюда. И Казань на моих глазах <…> просто стала невероятным городом. Не только по масштабам, а и по душе, по ментальности, по философии. Просто абсолютно ухоженный, абсолютно европейский», – поделился артист впечатлениями от столицы Татарстана.

Фото: скриншот трансляции

«Здесь сочетание и слияние разных культур, разных религий. И это ощущается на каждом шагу. Самое главное здесь слово – это уважение. Это как раз традиции, это огромная любовь и свободолюбие людей, которые гордятся своим городом, гордятся своим краем, гордятся своей страной. Это дорогого стоит», – выразил уверенность Павлиашвили.

«Руководство Казани. Оттуда всё и начинается. В Казани всё хорошо, слава Богу», – заключил певец.

Официальное открытие Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» состоится сегодня вечером. Он будет проходить в Казани вплоть до 26 августа.