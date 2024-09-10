Сосны, лиственницы и дубы: в Татарстане города и промплощадки окружат «зеленым поясом»

Вокруг городов и населенных пунктов в новом году будут сажать сосну, ель, лиственницу, липу, березы и дубы

Фото: Михаил Захаров / Татар-информ

В Татарстане разрабатывают новый «лесной проект»

В этом году в республике завершается региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках национального проекта «Экология». На смену им придет новый национальный проект «Экологическое благополучие» и региональная программа, которая сейчас разрабатывается.

«В новом проекте будут учтены такие ключевые моменты, как лесовосстановление вокруг городов и промышленных центров. Будет усилено восстановление зеленого пояса, чтобы около населенных пунктов содержались хорошие, зеленые массивы, на это будет сделан уклон», – подчеркнул Равиль Кузюров.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, вокруг городов и населенных пунктов в новом году будут сажать сосну, ель, лиственницу, липу, березы и дубы.

Равиль Кузюров: «Будет усилено восстановление зеленого пояса, чтобы около населенных пунктов содержались хорошие, зеленые массивы, на это будет сделан уклон» Фото: prav.tatarstan.ru

По национальному проекту «Экология» республика получила в этом году 117 млн рублей федеральных средств. Это позволило восстановить леса на площади 2,5 тыс. га.

«С учетом выполненных лесовосстановительных работ значение целевого индикатора „Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений“ за этот год составило 111% при плановом значении 100%», — отметил министр. То есть новых деревьев посадили больше, чем потеряли.

В целом, работы по воспроизводству лесов и лесоразведению в республике Татарстан в 2024 году выполнены на площади 3,9 тыс. га.

Одна из угроз для леса – распространение такого вредителя, как непарный шелкопряд Фото: © Салават Камалетдинов / Татар-информ

Борьба с непарным шелкопрядом продолжится осенью

Одна из угроз для леса – распространение такого вредителя, как непарный шелкопряд.

«В июне этого года прошли мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на площади 12,2 тыс. га. Обработка лесных насаждений проведена наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата. Ее эффективность составила 92%, это высокий показатель», – сказал Равиль Кузюров.

Обрабатывают таким образом леса от непарного шелкопряда в Татарстане уже два года. Делается это в мае-июне.

Как пояснил завсектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин, уже после обработки лесов весной, нашли новые места обитания вредителя.

«Новые очаги появились в Нижнекамском и Альметьевском районах. Сейчас Центр защиты леса проводит обследование, которое специалисты должны завершить до конца октября. Если яйцекладки будут обнаружены, то обработка в 2025 году продолжится», – сообщил Сенгатуллин корреспонденту «Татар-информа».

Осенью в некоторых лесничествах пройдут работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда на участках, где нельзя проводить обработку другим способом. Вблизи 300 метров от населенных пунктов и вокруг водоохранных зон обрабатывать зеленые растения пестицидами нельзя.

«Непарный шелкопряд ест листву деревьев. Если такое продолжается на протяжении пяти лет, то деревья могут погибнуть», – заметил Сенгатуллин. По его словам, зеленые насаждения в Татарстане подвержены различным болезням. Они развиваются из-за паразитического гриба – осинового трутовика и корневой губки, которая поражает хвойные деревья. Однако вспышек таких болезней в этом году не было.

Для привлечения молодых специалистов в отрасль в Татарстане могут увеличить размер единовременной денежной выплаты для молодых специалистов почти в два раза Фото: © Михаил Захаров / Татар-информ

Минлесхоз РТ хочет повысить выплату молодым специалистам до 500 тыс. рублей

Министр лесного хозяйства РТ затронул кадровый вопрос. Оказывается, для привлечения молодых специалистов в отрасль в Татарстане могут увеличить размер единовременной денежной выплаты для них почти в два раза – до 500 тыс. рублей. Кроме того, будут увеличены зарплаты.

«Вопрос заработной платы – очень острый и важный для нас. Среднемесячная зарплата по всей отрасли (по итогам прошлого года) составляет 37-38 тыс. рублей. При поддержке Раиса Татарстана делается очень многое, ожидаем повышение. Рост к аналогичному периоду прошлого года у нас уже идет на 10%. Увеличение оплаты труда по тарифу с 1 июля в среднем составило 25%, всем увеличены тарифные ставки и оклады», – заметил Кузюров.

Вопрос повышения заработной платы для лесников был поднят и в послании Президента России Владимира Путина. По мнению Кузюрова, для привлечения молодых кадров в отрасль важную роль играет федеральная надбавка и единовременная выплата.

«Мы все предложения направили, со следующего года будет повышение зарплаты. Также внесли предложения по увеличению единовременной выплаты нашим молодым специалистам. Сейчас ее размер составляет 150 и 300 тыс. рублей. Мы внесли предложение повысить до 300 и 500 тыс. рублей единовременно. Надеюсь, что Правительство республики нас поддержит», – сказал министр.

Единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей сейчас получают выпускники колледжей, а 300 тыс. рублей – выпускники вузов. Их повышение должно решить кадровый вопрос. По данным Кузюрова, сейчас в отрасли не хватает инженеров и мастеров леса.

«Большой, катастрофической нехватки (кадров) не имеется. У нас состоявшийся коллектив, текучка есть, и в аппарате управления присутствует. В аппарате нужны водители, специалисты кадровой службы, есть потребность по юридическому направлению», – рассказал Кузюров.

Также Кузюров рассказал о лесных пожарах. В настоящее время в республике зарегистрированы 294 термические точки и 175 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Их количество меньше по сравнению с прошлым годом в 3,7 и в 5 раз соответственно. Это связано с погодными условиями. Однако в начале сентября в регион пришла аномальная жара. Несмотря на это Минлесхоз РТ вводить очередной запрет на посещение лесов не планирует. По прогнозу специалистов, пожароопасный сезон в лесах завершится не раньше середины октября.