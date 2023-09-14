Институт развития городов РТ представил топ-4 глэмпингов и кемпингов в Лаишевском районе

Сегодня дирекция по природным территориям Института развития городов РТ организовала экскурсию для представителей СМИ и блогеров по загородным объектам отдыха Лаишевского района.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Глэмпинг «Бухта», рассчитанный на десять домиков-барнхаусов с панорамными окнами, расположился на живописном берегу Камского моря. В каждом номере есть кухня для самостоятельного приготовления еды, а перед домиками есть возможность устраивать вечеринки с барбекю. Всего в домиках могут поселиться до четырёх человек.

«Наш „экоотель“ молодой, в планах хотим разместить на территории две бани, организовать конные прогулки, сделать ресторан и запустить катамараны на пляже. По статистике к нам в основном заселяются семейные пары, приезжают из других регионов, днём ходят на экскурсии. Мы работаем не круглогодично, только в летний период, сейчас запускаем ремонт по благоустройству территории. Зимой не предусмотрены активности, разве что рассмотрим вариант открытия пары домиков для рыбаков», — рассказал управляющий глэмпинга.

Участники пресс-тура также новый кластер «Белые горы», расположенный на берегу Камы возле соснового леса и гор. Здесь проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза» и был построен кинопоселок с декорациями. В августе 2023 года были завершены работы по благоустройству территории.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Здесь оборудованы места для отдыха, где можно разместить палатки, появились детская экоплощадка, зона отдыха для родителей с видом на реку, большая парковка, а также безопасные подъемы и спуски. Территория культурно-рекреационного кластера будет использоваться для круглогодичного отдыха, рассказала архитектор проекта Дарья Семко.

«Это место привлекательно своими видами как для местных жителей, так и для туристов. Мы установили визит-центр, в котором люди смогут получать всю необходимую информацию. На прошлой неделе здесь провели первое большое мероприятие – День города. По подсчетам более 1 тыс. человек посещают территорию в выходные дни. В темное время суток территория оборудована светом», — объяснила она.

Дарья Семко отметила, что благоустройство зоны отдыха ещё не завершилось. В ближайшее время на территории появятся глэмпинги, рестораны и точки общественного питания, а также бассейн.

В селе Пелево, рядом с озером Державино, расположился глэмпинг «Бобры и утки», который отличается от других возможностью организовать прогулки на самолете. Гостям предлагают разместиться в 10 отапливаемых домиках с видом на озеро, на склонах которого расположены хатки бобров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Директор глэмпинга Денис Михайлов рассказал, что на выбор есть два класса: «стандарт» и «комфорт». Номера выполнены в стильном интерьере, в каждом предусмотрена гостиная, спальня, санузел и оборудованная кухня.

«Активностей не скажу, что много, в основном это прокат сапбордов, рыболовного снаряжения и инвентаря для игр на свежем воздухе, а зимой каток на озере. У нас даже не предусмотрены телевизоры в номерах – все для того, чтобы люди отдыхали на свежем воздухе. Загруженность в выходные дни составляет 40-50%. Это маленький процент, для этой отрасли хорошая посещаемость составляет 60-70%. К нам приезжают устраивать праздники. Всего мы можем вместить на территории 40 человек. В планах доделать ресторан и другие малые архитектурные формы», — пояснил он.



Для того чтобы выспаться на природе и отдохнуть от городской суеты, татарстанцы приезжают в сосновый кемпинг «Молодость», расположенный рядом с деревней Орёл и пляжем «Кордон». Здесь функционируют 12 уютных шатров, из них 5 лотус-тентов, 3 белл-тента и 4 сафари-тента.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Если площадка полная, гостям предлагают разместиться со своими палатками и автодомами. На базе отдыха есть терраса-кафе с кухней и гриль-зоной, а также библиотека, настольные игры и собственный огород. Для детей предусмотрены гамаки, спортивная площадка для игры в волейбол и мастерская с пианино.

Рядом с кемпингом расположена конная ферма, по которой можно пройти с экскурсией или организовать прогулку на лошадях по лесу. Также доступен прокат велосипедов, сапбордов и туров на сапах на Архиерейское озеро. По выходным здесь проходят концерты и вечера у костра.