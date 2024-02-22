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«Сосновая роща» в Казани вошла в состав ООПТ «Парк Победы»
Парк «Сосновая роща» получил статус особо охраняемой природной территории, войдя в состав ООПТ местного значения «Парк Победы». Постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
«ООПТ является территорией, имеющей высокую экологическую и эстетическую ценность, которая предназначена для отдыха, туризма, оздоровления населения, используется в природоохранных и рекреационных целях», — отмечается в документе.
«Парк Победы» относится к рекреационной местности и включает в себя одноименное общественное пространство в Ново-Савиновском районе и «Сосновую рощу» в Московском районе.
Площадь второго парка составляет 84,8 тыс. кв. метров. Он обладает природоохранным, научным, историко-культурным, рекреационным, оздоровительным и эстетическим значением. Здесь сохранены уникальные старейшие популяции сосны обыкновенной, вяза шершавого и липы мелколистной.
Общая площадь особо охраняемой природной территории, включая парк Победы, составляет более 560 тыс. кв. метров.
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