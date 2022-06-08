Сослуживцы погибшего на Украине разведчика из Тетюш: «Он был гордостью нашей роты»

28-летний разведчик из Тетюшского района Андрей Соколовский погиб во время спецоперации на Украине. Всю свою взрослую жизнь Андрей посвятил службе в армии – сначала срочной, потом контрактной. Он не из тех, кто мог оставаться в стороне, говорят его близкие и друзья. Подробнее в репортаже «Татар-информа».

28-летний разведчик из Тетюшского района Андрей Соколовский погиб во время спецоперации на Украине Фото: пресс-служба Тетюшского муниципального района

«Он никогда никому не отказывал в помощи»

Андрей Соколовский родился 1 сентября 1993 года в поселке Тогузак Комсомольского района Республики Казахстан. Спустя несколько лет его семья перебралась в Татарстан, в Тетюши. Здесь в 2011 году Андрей окончил среднюю школу №2, после чего молодого человека призвали в армию.

«Он был необыкновенным человеком. Отзывчивым, добрым, верным, настоящим другом. У него на лице всегда была лучезарная улыбка. Для своих родных он был прекрасным семьянином, хорошим, любящим отцом», – рассказал сослуживец Соколовского Павел Бережнов.

В армии молодой человек сначала был водителем войсковой части, затем стал заместителем командира взвода. В 2012 году Соколовский ушел в запас и спустя два года снова вернулся на службу, уже по контракту.

«Это тот человек, который никогда не откажет в помощи. Порой было так, что он помогал себе в убыток. Мог сорваться ночью, оставить свою семью. Даже мог приехать в свой выходной, выручить нас. Он всегда был с нами рядом», – делится своими воспоминаниями товарищ погибшего.

«Говорил, что скоро приедет домой. Он обещал вернуться. Но судьба распорядилась иначе» Фото: пресс-служба Тетюшского муниципального района

Андрей Соколовский служил разведчиком спецназа и несколько раз бывал в горячих точках. Сначала его отправили в Таджикистан, затем он участвовал в боевых действиях в Сирии. Был награжден медалью «За боевые отличия», медалью «За ратную доблесть», медалью «Участнику военной операции в Сирии».

«Совсем недавно мы с ним созванивались, разговаривали по видео. Он, как обычно, улыбался. Говорил, что скоро приедет домой. Он обещал вернуться. Но судьба распорядилась иначе. Для армии Андрей был незаменимый человек. Он был гордостью нашей роты», – добавил Бережнов.

Андрей Соколовский погиб 29 мая в Донецкой области в населенном пункте Яровая во время выполнения боевой задачи по демилитаризации и денацификации Украины. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.

В день прощания возле Мемориала воинской славы в Тетюшском районе собрались десятки человек Фото: пресс-служба Тетюшского муниципального района

«Отдал жизнь за будущее наших детей и внуков»

В день прощания возле Мемориала воинской славы в Тетюшском районе собрались десятки человек. Проводить в последний путь сержанта пришли даже те, кто был с ним едва знаком. В сердцах каждого жителя района он остался героем.

«Андрей Соколовский проявил героизм и мужество, защищая границы нашего Отечества и жителей Донбасса. Это невосполнимая утрата для родных и близких погибшего. Мы скорбим вместе с ними. Все должны знать, что подвиг Андрея навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти. Его решение посвятить свою жизнь службе – признак достойного сына Отечества», – обратился ко всем присутствующим на церемонии прощания глава Тетюшского муниципального района Рамис Сафиуллов.

Экзам Губайдуллин (справа) отметил, что Андрей Соколовский отдал свою жизнь за мирное и светлое будущее нашей страны и жителей Донбасса Фото: пресс-служба Тетюшского муниципального района

Передать слова соболезнования Президента Татарстана семье погибшего приехал председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин. Он отметил, что Андрей Соколовский отдал свою жизнь за мирное и светлое будущее нашей страны и жителей Донбасса.

«Мы живем в непростое время. Наше упорное желание идти своим путем сильно раздражает западные страны. Они хотели бы видеть Россию послушным придатком. Но наша страна не может позволить такого. И мы ведем серьезную борьбу за будущее наших детей, внуков. Андрей Соколовский исполнил свой воинский долг и стал примером для многих поколений», – сказал Экзам Губайдуллин.

Слова соболезнования выразил начальник Андрея Соколовского, командир роты специального назначения Алексей Исаков. Он рассказал, что гибель разведчика стала большой потерей.

Соколовского похоронили в селе Чинчурино. Его представили к государственной награде посмертно Фото: пресс-служба Тетюшского муниципального района

«Андрей был человеком с большой буквы. Честным, надежным. Верным, смелым. Светлая и вечная память погибшему», – сказал Исаков.

Соколовского похоронили в селе Чинчурино. Его представили к государственной награде посмертно.