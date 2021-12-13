«Соседям нужно помогать»: Магдеев прокомментировал утечку кадров в Нижнекамск

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии проводил двух местных руководителей в Нижнекамск, поблагодарив их за совместную работу.

Благодарственных писем от мэра удостоились бывший начальник Управления по делам молодежи Айзат Махмутов, который стал в Нижнекамской районе замруководителя исполкома по социальным вопросам, и директор гимназии №2 Айдар Гарифуллин — новый начальник Управления образования.

Градоначальник отметил, что оба руководителя честно и добросовестно работали на тех должностях, которые им доверило руководство Набережных Челнов.

«Безусловно, нам грустно отпускать таких руководителей, но соседям нужно помогать. Было обращение Рамиля Хамзовича Муллина (руководителя исполкома Нижнекамского района — прим. Т-и). Есть желание и у Айзата Гамировича, и у Айдара Хакимзяновича поработать в другом качестве. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем такие стремления, чтобы человек мог дальше развиваться», — сказал Магдеев.

Мэр также добавил, что Айдар Гарифуллин провел в гимназии №2 капитальный ремонт, изменил подход к работе с детьми и татарской общественностью.

«Мы нашим коллегам желаем выдержки, безграничного терпения, уважения к той работе, которой они сегодня занимаются, а она сложная и многогранная», — добавил он.