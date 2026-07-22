Соседка кошмарит жильцов многоэтажки в Казани, МВД начало проверку

Жильцы казанской многоэтажки на Меридианной жалуются на соседку, которая портит им жизнь. Как рассказали в одном из городских сообществ, женщина оскорбляет соседей, пинает их, угрожает, а также обливает окна краской и кидается яйцами.

Сообщается, что год назад дама ходила с ножом по территории ЖК. Очевидцы вызвали полицию, а та сопротивлялась, угрожая ножом правоохранителям. На записи видно, что один из стражей порядка был вынужден достать табельное оружие. Другой полицейский схватил ее сзади и обезвредил, надев на нее наручники. Отбыв наказание, агрессорша вернулась домой, но спокойнее не стала.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, новые выходки женщины стали предметом проверки.

«В полицию поступили обращения от жильцов одного из домов Ново‑Савиновского района. Граждане сообщили, что одна из жительниц дома систематически проявляет агрессию и допускает оскорбительные высказывания в их адрес. В настоящее время по данному в отделе полиции «Ямашевский» УМВД России по г. Казани проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – рассказали агентству в ведомстве.