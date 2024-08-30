Сосед президента Белоруссии вспомнил, как Путин приехал на родину Лукашенко в 2018-м

Сосед президента Белоруссии Геннадий Николенко поделился своими воспоминаниями о визите Президента Владимира Путина на родину Александра Лукашенко.

Напомним, Президент Белоруссии родился и провел детство в агрогородке Александрия. На сегодняшний день лидер республики до сих пор приезжает сюда и встречает здесь разных политических деятелей. В 2018-м на малую родину Лукашенко приезжал и Путин. Сосед Лукашенко по домику в Александрии вспоминает, что видел лидеров на прогулке.

«Путин приезжал сюда. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" — и дальше пошли. Здоровается всегда», — цитирует спикера РИА «Новости».

Как вспоминает Николенко, позже Путин и Лукашенко сели в авто модели ГАЗ-69 60-х годов выпуска и уехали.

Николаенко подчеркнул, что никаких неудобств от соседства с Лукашенко не испытывает. По его словам, «если бы не президент, у них бы и дороги не было».

Спикер также добавил, что Лукашенко много внимания уделяет своей малой родине, ее жителям. Причем местных жильцов, помнящих президента «маленьким», осталось всего несколько человек.