Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Россиянам за сбор занесённых в Красную книгу подснежников может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

По словам эксперта, штраф для граждан за уничтожение видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Машаров отметил, что подснежники относятся к редким объектам растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения, и любая деятельность, ведущая к сокращению их численности, запрещена законодательством РФ. Гражданин, уничтоживший краснокнижное растение, также может быть привлечён к возмещению ущерба, причинённого окружающей среде.

В ряде случаев за сорванные подснежники может наступить уголовная ответственность. Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение, либо правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или другой особо охраняемой природной территории, наказание может достигать лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, добавил член ОП РФ.