Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины в рамках ПМЭФ-2025

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Инновационные технологии могут перезагрузить сферу здравоохранения – повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Но сфера MedTech сталкивается с барьерами, например, регуляторными ограничениями, этическими вопросами, возникающими при работе с данными пациентов. Чтобы инновации быстрее проникали в сегмент, нужно кросс-отраслевое взаимодействие государства, медклиник и страховых компаний, сообщила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии «Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни» в рамках ПМЭФ 2025.

Ключевым вопросом сессии стало повышение качества и продолжительности жизни россиян. По мнению Сорокиной, достичь необходимых показателей можно через внедрение инновационных инструментов по прогнозированию и предотвращению заболеваний. Подобные программы уже сегодня активно реализуют в рамках системы ДМС. Страховщики – амбассадоры превентивной медицины и сервисов, повышающих общий тонус и самочувствие граждан, постоянно инвестируют в развитие этого направления – запускают цифровые клиники, создают сервисные компании, тесно взаимодействуют с лабораториями и аптечными сетями, внедряют инновации. Этот подход востребован работодателями, для которых здоровье и производительность коллектива – основная ценность.

В ВСК активно разрабатывают сервисы, направленные на лечение и предупреждение заболеваний. Так, Страховой дом постоянно анализирует состояние здоровья коллективов для распределения сотрудников по группам риска и дает индивидуальные рекомендации. Итоги такой диагностики: до 25% сотрудников российских компаний имеют значимые проблемы со здоровьем, а еще у 40% есть определенные отклонения, которые можно скорректировать, изменив образ жизни. Барьеры цифровой трансформации здравоохранения также лежат в межотраслевом взаимодействии государства, страховых компаний и лечебных учреждений. Россиянам доступны три вида медобслуживания – ОМС, ДМС и платная медицина. В сферу добровольного медстрахования вовлекли больше 30% трудоспособного населения (около 30 млн человек), а за год страховщики получают порядка 60 млн обращений. Для прорыва в технологическом развитии сектора надо наладить безопасное цифровое взаимодействие медицинских информационных систем, инфраструктуры страховых организаций и госсистем (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и т. д.), стандартизировать порядок обмена этими данными.

«Ключевая задача страховщика – не допустить критической ситуации со здоровьем пациента и начать действовать до того, как человек попал в клинику. В этом заинтересованы все стороны – сотрудник, работодатели, государство и страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чекапов и других форм превентивной медицины будут этому способствовать. Важную роль в популяризации превенции играет и качественный цифровой клиентский опыт, который невозможно обеспечить без межотраслевого взаимодействия. Первым результатом такой синергии стала разработка и утверждение стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями, при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. На следующем этапе необходимо определить параметры обмена информацией, которая используется в процессах обслуживания и на основе которой строится предиктивная аналитика. Безусловно, мы понимаем, что речь идет о чувствительных данных, в связи с чем предлагаем рассмотреть возможность создания профильного центра по работе с данными на стороне Минздрава России. Решение этого вопроса способно ускорить технологическое развитие, которое невозможно без эффективной коммуникации государства и частного бизнеса», – отметила Сорокина.