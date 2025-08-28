news_header_top
28 августа 2025 11:34

Егор Сорокин: «Не думаешь, Шмейхель перед тобой или другой вратарь»

Фото: "Татар-Информ"

Бывший защитник казанского «Рубина», ныне выступающий за «Кайрат» Егор Сорокин рассказал о своих ощущениях во время решающей серии пенальти в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с шотландским «Селтиком» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)). После победы казахстанская команда впервые в истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов.

«Пенальти в игре с «Селтиком» получился плюс-минус как в матче со «Слованом», но только лучше. По траектории чуть выше, и удар получился более плотный. Я планировал пробить в угол, как в матче со «Слованом», и всё.

Волнения перед Шмейхелем никакого не было. Он же сам сказал: «11 мужиков выходят играть против 11 мужиков». Поэтому вообще не думаешь, кто стоит против тебя: Шмейхель, Заруцкий или какой-то другой вратарь. Игра Анарбекова во время серии пенальти не удивила. Это одна из его сильных сторон. Но то, что он отбил три, — просто супер», – цитирует Сорокина «Чемпионат».

Напомним, Егор Сорокин выступал за «Рубин» три этапа своей карьеры. С 2014 по 2019 годы, позже вернулся в аренду в 2019 году. А в 2023 году так и не провел ни одного официального матча за команду Рашида Рахимова.

#егор сорокин #фк рубин #кайрат #Казахстан #лига чемпионов
