Сорока и «блестяшки»: какой диагноз поставил «профессор» Ларионов «Ак Барсу» и Знарку

«Ак Барс» провалил тысячный матч в своей истории, по всем статьям уступив в матче против «авторской команды» Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде. Устаревший хоккей, черепашья скорость и дефицит комбинационной игры: какие еще вердикты подходят для уходящей эпохи Олега Знарка из российского хоккея — в материале «ТИ-Спорт».

Скромный по финансовым возможностям нижегородский клуб обеспечил себе победу над «Ак Барсом» за стартовые 20 минут поединка Фото: ak-bars.ru

Такого провала в истории «Ак Барса» еще не было

Шесть побед «Ак Барса» в основное время в 28 матчах нынешнего сезона, седьмое место в таблице Восточной конференции. Такого провального сезона в истории казанского клуба еще не было. Хотелось бы здесь написать «старта сезона». Но какое-там — зима близко. Кстати, об истории: вчерашний матч против «Торпедо» стал 1000 для «Ак Барса» в КХЛ.

Игру против «Торпедо» команда Олега Знарка провалила (4:6) целиком и полностью. По сути, скромный по своим финансовым возможностям нижегородский клуб обеспечил себе победу за стартовые 20 минут поединка, забросив четыре шайбы в ворота Амира Мифтахова.

– В чем причина? Провальный первый период. Готовимся нормально вроде бы. Может, разминку поменять надо. В третьем периоде и во втором было неплохо, просто нужно использовать свои моменты – выходы «1 в 0», «2 в 1». Не хватает реализации моментов, которые мы создаём. «Торпедо» было свежее? А кто был в третьем периоде посвежее? Практически весь период, – говорил после игры Олег Знарок.

О чем скромно умолчал Знарок после очередного поражения

Казанцы по итоговым цифрам на табло вроде бы подтянулись. Но итоговый счет не должен обманывать. Две шайбы были забиты в формате «5 на 3». «Торпедо» не досталось в этой игре «домашнего судейства».

Амир Мифтахов пропустил шесть шайб, но выручал партнеров по «Ак Барсу» еще больше Фото: ak-bars.ru

По игре Нижний Новгород был на голову сильнее. Мифтахов пропустил шесть, а сколько выручал свою команды? Знарок говорит: третий период был наш. Ну да, забили одну шайбу, создали несколько моментов. А сколько моментов в третьем периоде было у Нижнего? Наставник «Ак Барса» на этот счет скромно умолчал.

«В Казани они как-то побоялись нашего состава, а сейчас знают, что могут играть и показывать такой хороший хоккей. Вышли, играли и получали удовольствие от хоккея. У нас пока почему-то руки трясутся», – говорил после матча форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров.

Рекорд Зарипова и гол юного Быкова – единственный плюс минувшего вечера для «Ак Барса»

Здесь стоит добавить, что у молодого «Торпедо» в третьем периоде местами затряслись коленки, но и в этих условиях хозяева льда создали больше голевых моментов. А казанцы ограничились первым голом Максима Быкова в его карьере.

«Данис Зиннурович (Зарипов) отдал мне свой рекордный пас – очень приятно было забить с передачи такого легендарного игрока», – отмечал после игры юный форвард.

Юный Быков помог 41-летнему капитану побить рекорд Алексея Морозова Фото: ak-bars.ru

Действительно, накануне Данис Зарипов установил новый рекорд «Ак Барса» по голевым передачам. В его активе теперь 356 ассистов. Предыдущий рекорд по голевым передачам принадлежал Алексею Морозову, у которого их было 355. Но это единственное светлое пятно для «Ак Барса» во вчерашнем вечере.

Календарь легче, но ноябрь праздником после «черного октября» «Ак Барса» пока не выглядит

В октябре «Ак Барс» накрыл сложный календарь, что служило пусть и не слишком убедительным, но оправданием для Олега Знарка. Но на дворе уже ноябрь. И что? Три поражения в пяти матчах. Одно из них, правда, во встрече с ЦСКА, но остальные два?

А дальше у «Ак Барса» опять матчи с приставкой «топ». «Барсы» сыграют на своем льду против омского «Авангарда» и питерского СКА. Про команду блистательного «Йозе Марино» все в курсе: питерцы в этом сезоне попросту разрывают «регулярку» КХЛ.

Игорь Ларионов наглядно показал тупиковый путь развития «Ак Барса» с Олегом Знарком на тренерском мостике Фото: ak-bars.ru

Но и «ястребы» сейчас в полном порядке. В Омске решились на увольнение и смену тренера, и команда полетела вверх по турнирной таблице. Ситуация схожа с казанской, только вот на казанских берегах все еще ждут у моря погоды. А время уходит.

Уже и московский «Спартак» увольняет тренера за восьмое место на Западе КХЛ. Но это лишь крепкий середняк лиги, а почему молчит самый титулованный клуб лиги - «Ак Барс»? Вчера Игорь Ларионов наглядно показал тупиковый путь развития «Ак Барса» с Олегом Знарком на тренерском мостике.

Время Знарка ушло: почему «Ак Барс» тянет с неизбежной отставкой?

В целом это был матч «Профессора» (как называли Ларионова в НХЛ) против маститого владельца устаревшего хоккея Олега Знарка. Казанцы катастрофично уступали не только в скорости, а, что более удивительно, в комбинационном хоккее. И это нонсенс, учитывая уровень хоккеистов «Ак Барса» на фоне «Торпедо».

Многие клубы используют новые методы комплектации тренерских штабов и составов Фото: hcsalavat.ru

Вопросы возникают не только к Олегу Знарку, но и к менеджменту «Ак Барса». Почему бедное «Торпедо» находит Ларионова, чуть более обеспеченный «Салават Юлаев» – Виктора Козлова. Оба клуба радуют своих болельщиков искрометной игрой, а Уфа и вовсе лидирует на Востоке.

«Ак Барс» же, пожалуй, со времен ухода Зинэтулы Билялетдинова с тренерского мостика, как сорока, подбирает всё, что блестит? Доус, Да Коста, Знарок, Шипачев, Радулов, Войнов — и далее по списку. Где системный менеджмент, новые имена, внятная стратегия? Ничего нет.

«Ак Барс», как сорока, подбирающая «блестяшки»

Сейчас многие клубы лиги ищут и находят нетривиальные решения: привозят новых легионеров, открывают новых звезд и доверяются молодым. «Ак Барс» же скупает все, что привлекает внимание. И с нулевым эффектом.

Вчера в эфире КХЛ-ТВ ведущие откровенно посмеивались над «Ак Барсом». И обижаться клубу не следует. Лучше исправить, наконец, многочисленные ошибки по всем фронтам. Наверное, это — тема уже для отдельного текста.

Дальше оттягивать отставку Олега Знарка не имеет никакого смысла Фото: ak-bars.ru

Дальше оттягивать отставку Олега Знарка не имеет никакого смысла. Более того, последние два месяца показывают такую тенденцию, что «Ак Барс» и вовсе рискует впервые в своей истории не доехать (с такими-то скоростями на льду) до плей-офф. Какие последствия и тектонические сдвиги могут последовать в казанском клубе при таких раскладах? Лучше принять меры и не знать.