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Общество 16 апреля 2024 18:14

Сорок процентов опрошенных жителей Татарстана считают, что уровень коррупции стал ниже

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По мнению сорока процентов опрошенных жителей республики, коррупция в Татарстане идет на спад. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Артур Мустаев.

«Одним из приоритетных направлений Общественной палаты Республики Татарстан является содействие институтам гражданского общества в реализации коррупционных практик. Мы провели опрос среди больше тысячи респондентов. Исследование показало, что лишь небольшой процент опрошенных осознают преступность и коррупционную вовлеченность дающих взятку», – поделился он.

Мустаев отметил, что больше половины опрошенных татарстанцев считают, что за последние десять лет уровень коррупции в республике снизился. Чуть больше 40 процентов респондентов отметили, что коррупция осталась на том же уровне.

#коррупция #взятка #превышение должностных полномочий
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