Сорин: «Учитывая статус Коростелёва, на данный момент он не лучший лыжник в мире»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступления Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх-2026. Также в интервью RT он рассказал, в чем его подопечный допустил ошибки, которые помешали ему завоевать медаль.

По словам Сорина, Коростелев допустил несколько ошибок по ходу этой гонки. Одна из них, по его мнению, была допущена на классическом этапе, когда Савелий не поберег своих сил и вырвался вперед, в то время как все остальные лыжники прервались на отдых после тяжелого участка.

«Пока норвежцы пили после тяжёлого участка трассы, Савелий вырвался вперёд, и все поехали за ним. Из серии: «Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнём». Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными. Всё‑таки, учитывая статус Коростелёва, на данный момент он не лучший лыжник в мире, а один из потенциально сильнейших, для которых достаточно принципиально уметь максимально беречь силы по ходу дистанции, чтобы их хватило на финиш», – приводит слова Сорина RT.

Также Сорину не понравились спуски в исполнении 22-летнего лыжника. Он считает, что Коростелев терял контакт с впереди идущим спортсменом, что способствовало отставанию. А на финише из-за этого пришлось тратить дополнительные силы, чтобы сократить эту дистанцию. Напомним, к финишу Коростелев пришел четвертым, уступив третьему месту в 1,5 секунды.

«Как раз эти мелочи, наверное, и помешали Савелию сесть на спуск хотя бы четвёртым, чтобы иметь шанс бороться за бронзу. Он сел пятым, сумел обойти одного из соперников, но занять третье место уже оказалось сложно. В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы», – добавил в конце Сорин.

Первым в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо (46.11.0), вторым – француз Матис Делож (+ 2,0). Третьим финишировал еще один выходец из Норвегии – Мартин Нюэнгет (+2,1).

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля.