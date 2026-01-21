Сорин рассказал, в каких дисциплинах выступят Коростелев и Непряева на Олимпиаде в Италии

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Егор Сорин высказался по поводу получения олимпийских приглашений от Международного олимпийского комитета (МОК) для Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева.

Как отметил Сорин, ожидание официального подтверждения было скорее формальностью, и сам факт приглашения не стал неожиданностью. Главной новостью он считает переход к практической подготовке к Играм.

«Получение приглашения на Олимпиаду от МОК для Коростелева и Непряевой — это закономерный и ожидаемый этап. Теперь мы сосредоточены на завершающем этапе подготовки. По плану, Савелий и Дарья заедут на место проведения Игр за неделю до старта. Мы прибудем 31 января и сразу начнем тренировки непосредственно на олимпийской трассе, чтобы адаптироваться к условиям», — сообщил Сорин изданию Sport24.

Тренер также подтвердил, что оба спортсмена планируют выступить во всех дисциплинах своей программы.

«На данный момент мы настраиваемся на участие во всех видах. Задача для Савелия и Дарьи на Олимпиаде предельно ясна — продемонстрировать свой абсолютный максимум», — добавил он.

Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии с 9 по 22 февраля. Российские атлеты примут участие в соревнованиях по ряду видов спорта.