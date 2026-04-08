8 апреля 2026

Сорин оценил выступления Коростелева на международном уровне на «четверку»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступления российского лыжника Савелия Коростелева на зимних Олимпийских играх – 2026.

– Сезон получился длинным, продуктивным, но были и негативные моменты.

Самый позитивный момент Олимпийские игры?

– Здорово, что поехали. Результаты Савелия обнадежили, он выступил на хорошую твердую четверку. Перед Олимпийскими играми четвертое и пятое места посчитали бы очень хорошим результатом, но то, как соревнования складывались, какие возможности у Савелия были для завоевания медали, – все говорит о том, что был шанс отработать на отлично, – приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Также Сорин заявил, что в планах на будущий сезон – подготовка к выступлению на международных соревнованиях.

Савелий Коростелев – единственный из мужчин-лыжников, получивший нейтральный статус для участия в ОИ-26. В рамках Олимпиады Коростелев стал 35-м в классическом спринте и не смог преодолеть квалификационный раунд. Зато показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км).

Зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля.

#Олимпийские игры #лыжные гонки #Савелий Коростелев
Россия не будет «гибкой»: МИД РФ предупредил Прибалтику из-за «неба» для дронов ВСУ

«Украл не я, а полицейские»: в Казани судят понятого, похитившего 5 млн во время обыска

