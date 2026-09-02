Сорин о возвращении россиян: «Реакция положительная, но работы предстоит много»

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Глава Федерации лыжных гонок России Егор Сорин прокомментировал решение FIS допустить российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. По его словам, возвращение на мировую арену — важный шаг для развития вида спорта.

«Безусловно, возвращение российских лыжников на международную арену поднимет популярность вида спорта в стране. Участие в любых международных стартах повышает интерес к нашему виду спорта. Всегда болельщикам интересно следить за борьбой наших спортсменов против иностранцев. Это очень правильная история, когда идет конкуренция между странами и спортсменами из разных стран. Безусловно, это повысит интерес к нашему виду спорта», — сказал Сорин.

Он также отметил, что предстоит решить вопросы отбора и квот. «Реакция на эти новости только положительная. Будем надеяться, что все сильнейшие спортсмены будут допущены. Сейчас нам с тренерским штабом предстоит обсуждение отбора. Потому что будет определенное количество квот для участия в Кубке мира. Раньше было 6 мужчин + 6 женщин на каждую дисциплину, но у нас все-таки большая команда, поэтому нужно будет думать, как выбрать лучших и сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях», — добавил тренер.

Сорин также затронул вопрос логистики. «Вопрос квот будет уточняться. Раньше было 6 + 6, но сохранил ли FIS нашу квоту – вопрос. Даже если будет 4 + 4, то это будет лучше, чем ничего, или даже лучше 1 + 1, как было на Олимпиаде. Подождем. Здорово, что это решение приняли сейчас, а не перед самым началом соревновательного сезона, в октябре или в ноябре. У нас сейчас есть время спокойно принять всю информацию, которая, надеюсь, будет поступать, а также принять правильное решение по отборам и по всей логистике. Потому что понятно, что будут проблемы и с получением виз, плюс нужно понимать по количеству дней, сколько мы сможем находиться в Европе, так как все этапы Кубка мира проходят в скандинавских странах или Центральной Европе. Работы предстоит много, но она приятная, радует, что мы наконец дождались нашего возвращения», — резюмировал он.

Напомним, что ранее FIS сообщила о допуске российских лыжников к международным турнирам при условии подписания декларации о нейтральности. Будем следить за новостями.