«Соревнуйтесь на автодромах, а не на дорогах»: в Казани прошел молодежный конкурс по автомногоборью

Сегодня, в Госавтоинспекции Республики Татарстан стартовал республиканский конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек от 16 до 18 лет. В конкурсе приняли участие 24 команды из 24 районов. В каждой команде как минимум по три участника, а всего участвовали 76 человек.

«Сегодня стартовал двадцатый конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек. Цель конкурса – профилактика дорожно-транспортного травматизма. Мы хотим, чтобы наши дети знали и соблюдали правила дорожного движения», – рассказал Заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РТ Рушан Шакиров.

Конкурс состоит из трех этапов. Первый – проверка знаний дорожного движения. Далее участники должны продемонстрировать владение основами оказания первой помощи, а затем посоревноваться в фигурном вождении автомобиля. По итогам прохождения всех трех этапов будут отобраны 10 лучших команд, которые будут награждены дипломами и подарочными сертификатами.

«Все участники – лучшие из лучших в своих районах. Каждая команда – победитель на муниципальном этапе», – подчеркнул Рушан Шакиров.

Первые два этапа проходили в оборудованных для этого аудиториях. Этап с фигурным вождением проходил на плацу Госавтоинспекции. Для этого площадка была оборудована искусственными препятствиями в виде конусов.

«Все собравшиеся сегодня здесь – большие молодцы и уже победители. В наше время на дорогах появляется все больше машин, это часть нашей жизни и очень важно правильно управлять ими, знать правила. Важно также соревноваться на специальных площадках, а не на дорогах», – отметил заместитель Министра Спорта РТ Ильдар Садриев.