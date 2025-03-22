Соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс» завершились в Казани

Фото: Федерация прыжков в воду РТ

Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс» в четвертый раз в истории турнира прошли Казани.

Команда из Татарстана завоевала на первенстве 24 медали: восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

В числе лучших спортсменов республики на соревнованиях «Золотой Барс» среди мужчин отметились Архип Зинов (две золотые и две серебряные медали), Александр Копылов (три золотые и одна серебряная медаль), Миндубаев Роман (две золотые медали), Гафиятуллин Роман (одна золотая и одна бронзовая медаль).

У татарстанских девушек лучшими оказались Садырова Камила (одна серебряная и одна бронзовая медаль), Газизуллина Анжелика (одна серебряная медаль), Шамсулина Белла (одна бронзовая медаль)