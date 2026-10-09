Соревнования МЧС по боевому развертыванию завершились в Лаишево

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В Лаишево завершились соревнования по боевому развертыванию сил и средств среди территориальных подразделений федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В соревнованиях участвовали районные подразделения пожарно-спасательных отрядов федеральной противопожарной службы республики. В борьбе за звание лучшего подразделения участвовали 9 команд – 8 из них сильнейшие представители в своих отрядах, а также команда хозяев - 118 ПСЧ из Лаишево.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«По итогам соревнований команды показали очень хорошие результаты. Победителей и призеров разделили всего несколько секунд. Разрыв между первым и третьим местом составил всего 22 секунды – 7.14 и 7.36 соответственно, причем практически без штрафов», – отметил член судейской коллегии, замначальника отдела организации пожаротушения Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по РТ Сергей Максимов.

В такой плотной борьбе за главный приз удача улыбнулась команде ПСЧ-125 из Нурлата, представлявшей 11 пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Второй результат у пожарных ПСЧ-114 Дрожжановского района (8 ПСО). Тройку призеров замкнули огнеборцы ПСЧ-102 из Аксубаевского района (11 ПСО).