Соревнования Кубка Раиса РТ по нардам среди ветеранов СВО стартовали в Казани

В рамках дня физкультурника в казанском экстрим-парке УРАМ стартовали соревнования Кубка Раиса Татарстана по нардам среди участников и ветеранов СВО. Они объединили более 50 участников из разных районов республики.

«Социализация ветеранов СВО – это важная задача для всего общества. Мы должны понимать, какой вклад они внесли на передовой, рискуя своей жизнью. К сожалению, некоторые из них вернулись с ранениями. По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы проводим такие турниры для их реабилитации и социализации. Видим, что получили большой отклик от наших ветеранов. Они активно участвуют», – отметил замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

Это уже третьи соревнования Кубка Раиса Татарстана для ветеранов и участников СВО. Ранее уже были организованы турниры по плаванию и настольному теннису. Затем в Нижнекамске пройдут соревнования по армрестлингу.

Второй этап стартует в сентябре. Проведут турниры по мини-футболу, волейболу, волейболу сидя и пулевой стрельбе.

Соревнования по нардам стартовали в рамках дня физкультурника, который проводится сегодня в Казани. Для них соорудили специальную площадку, где разместили десятки столов с досками для нард.

«Приятно, что соревнования по нардам Кубка Раиса Татарстана проходят в Казани. Спорт – это прикладная дисциплина в военном искусстве. Хочу сказать всем участникам большое спасибо за то, что мы все сегодня находимся здесь. Это все происходит благодаря мужеству ребят, которые сегодня участвуют в турнире», – обратился к участникам соревнований председатель комитета по физической культуре и спорту Исполкома РТ Линар Гарипов.

На соревнования приехали ветераны СВО из разных районов Татарстана. По словам многих из них, такие мероприятия способствуют живому общению и налаживанию контактов.

«Это – нужное дело, мне нравятся такие соревнования, общение с людьми. Это дарит позитивные эмоции. Каждому человеку нужно куда-то девать свою энергию. Здесь ты можешь заниматься спортом и общаться с людьми. Важно понимать, что жизнь продолжается. Можно обменяться телефонами, найти новых друзей», – рассказал ветеран СВО и участник соревнования Виталий Лебедев.

Напомним, что «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» проводится впервые по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В рамках турнира уже состоялись соревнования по плаванию (Альметьевск) и настольному теннису (Богатые Сабы). Суммарно в первых двух этапах приняли участие около 100 человек.

Впереди в рамках «спортивного Кубка Раиса Республики Татарстан» в Нижнекамске пройдут соревнования по армрестлингу, завершающие I этап турнира.

Отметим, главная цель соревнований – вовлечение участников СВО в занятия физической культурой и спортом, их социализация и интеграция посредством спортивных соревнований. Это соответствует целям Государственной программы «Спорт России».