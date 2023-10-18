Соратник Хуснуллина стал первым заместителем гендиректора ОАК

Фото: пресс-служба ОАК

Первым заместителем генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации «Ростех») назначен Константин Тимофеев. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Таким образом, теперь в корпорации будет два первых заместителя генерального директора. Новый топ-менеджер приступил к работе в ОАК с сегодняшнего дня.

Тимофеев, в частности, будет отвечать за стратегическое планирование, управление программами стратегической авиации, управление капитальным строительством и управление инфраструктурой.

Константин Тимофеев родился в 1973 году в Казани. Окончил в 1994 году Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика и социология труда», а в 2017-м — магистратуру Московского авиационного института по специальности «Авиастроение».

С 1994 по 1996 год работал в Волжско-Камском акционерном банке, с 1996 по 2009 год — в ИнтехБанке. В 2009-2010 годах руководил московским филиалом Ак Барс Банка, в 2010-2011-м был финансовым директором компании «Краслесинвест», основанной ВЭБом.

В 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин назначил Тимофеева председателем Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста). На этом посту он подчинялся заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину, который теперь стал вице-премьером РФ.

В 2018–2020 годах занимал пост заместителя генерального директора по качеству филиала «Региональные самолеты» (до 2020-го — АО «Гражданские самолеты Сухого») корпорации «Иркут» (с августа 2023-го — компания «Яковлев»). Имеет квалификацию пилота гражданской авиации, пилота самолетов Ту-204/214, «Суперджет» и других воздушных судов.