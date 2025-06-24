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Общество 24 июня 2025 14:41

Участников «Время Героев» из Татарстана пригласили на работу в муниципалитеты

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Участников «Время Героев» из Татарстана пригласили на работу в муниципалитеты
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева на образовательном интенсиве, посвященном вопросам местного самоуправления, пригласила участников программы «Время Героев» из Татарстана на службу в муниципалитеты.

«Президент на встрече с главами муниципалитетов поставил нам важную задачу — обеспечить успешную интеграцию участников специальной военной операции в мирную жизнь, приглашая их на новую передовую — службу в органах муниципальной власти. Я приехала встретиться с участниками программы и пригласить их на службу в органы муниципальной власти», — сказала Ирина Гусева.

Отметим, что для участников второго потока программы «Время героев» продолжается очередной модуль обучения – «Государственная политика и система государственного управления». На этой неделе состоялся образовательный интенсив, посвященный вопросам местного самоуправления.

Перед участниками программы также выступил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Основой местного самоуправления являются люди. От их работы зависит качество жизни на местах. Единая система публичной власти должна функционировать так, чтобы любой вопрос, с которым приходят жители, решался оперативно и эффективно», – отметил он.

Целью программы «Время героев» является подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти и государственных компаниях. Участники программы – военнослужащие и ветераны специальной военной операции. К учебе, которая продлится два года, приступили 85 участников. В их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Напомним, отборочные испытания во второй поток программы «Время героев» прошли сразу два ветерана спецоперации из Татарстана: Герои России Расим Баксиков и Иван Жарский.

По поручению Президента России Владимира Путина в регионах России также реализуются собственные кадровые программы для участников СВО. В Республике Татарстан в феврале 2025 года был запущен проект «Батырлар. Герои Татарстана». За время отборочного этапа было подано более 1,6 тыс. заявок.
#время героев #ветераны СВО #герои СВО #СВО
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