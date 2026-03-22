news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 марта 2026 20:29

Сопредседатель немецкой партии: мира в Европе невозможно добиться без участия России

Читайте нас в
Телеграм

Мира на Европейском континенте нельзя достичь без участия России. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика».

По её словам, это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия является европейской страной, а санкции и эскалация принесли всем только вред. Вайдель подчеркнула, что для выживания Европы необходимы диалог, энергетическое партнёрство и устойчивые отношения с великими державами.

#германия #Россия #европа
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров