Мира на Европейском континенте нельзя достичь без участия России. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика».

По её словам, это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия является европейской страной, а санкции и эскалация принесли всем только вред. Вайдель подчеркнула, что для выживания Европы необходимы диалог, энергетическое партнёрство и устойчивые отношения с великими державами.