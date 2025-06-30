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На главную ТИ-Спорт 30 июня 2025 13:52

Сопин сказал, что один из самых топовых трансферов «Авангарда» состоится позже

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Сопин сказал, что один из самых топовых трансферов «Авангарда» состоится позже
Фото: hawk.ru

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что один из самых громких трансферов «ястребов» этого межсезонья состоится чуть позже из-за различных причин глобального характера.

«Просто еще не настало время. Мы, конечно, ждем одно из наших самых топовых подписаний, оно случится попозже из-за разных причин глобального характера», – передает слова Сопина «Чемпионат».

Напомним, «Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции в сезоне КХЛ 2024/25. В первом раунде команда Ги Буше победила «Металлург» (4-2), а во втором уступила будущему обладателю Кубка Гагарина «Локомотиву» (3-4).

#ХК Авангард #кхл #хоккей #спорт
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