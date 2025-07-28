Сопин объяснил позицию «Авангарда» после досрочного расторжения контрактов игроков

Фото: hawk.ru

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин объяснил решение клуба расторгнуть долгосрочный контракт с Владимиром Ткачевым и другими хоккеистами. Он заявил, что в Континентальной хоккейной лиге у хоккеистов больше юридической защиты, чем у клубов.

«Мы действуем в рамках регламента. Можно найти много примеров среди хоккеистов, функционеров, тренеров. Не всегда бывают варианты, которые устраивают абсолютно всех. Сейчас мы живем в таких реалиях. У нас же еще есть Трудовой кодекс Российской Федерации, его тоже никто не отменял. Поэтому все в рамках закона и в рамках регламента. Если будет что-то меняться, быть может, клубы не будут давать пятилетние контракты.

Я анализирую прессу – все в основном нападают на клубы, защищают игроков, а о защите клубов никто не думает. Бывают же разные ситуации. Например, когда хоккеист, заведомо травмированный, приходит на предсезонку, когда хоккеист снижает к себе требования, имея длинный контракт, а ты, по сути, с ним ничего не можешь поделать.

Теоретически хоккеист с долгосрочным контрактом же может сказать: «Я не хочу играть в хоккей, просто буду приходить отбывать номер». Какие-то же рычаги воздействия на хоккеиста должны быть, ведь правильно? Поэтому надо смотреть со всех сторон. Лично мне кажется, хоккеисты у нас более защищены, чем клубы», – приводит слова Сопина «Чемпионат».

Напомним, «Авангард» принял решение расторгнуть пятилетний контракт нападающего Владимира Ткачева. По утверждению агента хоккеиста Шуми Бабаева, инициатором расставания с хоккеистом был главный тренер омичей Ги Буше.