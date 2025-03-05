«Соперник очень сильный»: как «Рубин» готовится к «Спартаку» и о чем думает Рахимов

9 марта «Рубин» проведет первый домашний матч в 2025 году. В соперниках у команды Рашида Рахимова - московский «Спартак». О чем говорил главный тренер казанцев перед игрой - в материале «ТИ-Спорта» с открытой тренировки «Рубина».





Фото: spartak.com

«Если делать такие приобретения, другие цели ставить и нельзя»

По окончании 19 тура РПЛ московский «Спартак» сравнялся по очкам с остальными лидерами чемпионата – «Зенитом» и «Краснодаром». «Красно-белые» набрали свой 40-й балл в таблице и продлили на прошлых выходных свою серию побед до семи матчей. В современной истории РПЛ для «Спартака» это второй случай, когда они так долго остаются непобежденными.

Подопечные Деяна Станковича к этому часу представляются грозной и сметающей все на своем пути силой. Хотя в недавнем матче с «Оренбургом» (2:0) у «Спартака» было достаточно проблем и легкой победу «красно-белых» в этой встрече назвать было точно нельзя. Фактически наставник «бело-синих» Владимир Слишкович наглядно показал, как нужно правильно оказывать сопротивление «Спартаку» и играть с ними на встречных курсах.

«Рубин» – команда по стилю футбола совершенно иная, нежели «Оренбург». Потенциал в атаке у казанцев и так невысок, а против столь серьезной линии нападения, как у «красно-белых», казанцы будут вынуждены закрыться еще сильнее. Понятно, что при тяжелейшем календаре в марте, добыть очко против такого «Спартака» для «Рубина» будет равноценно победе. В преддверии встречи с московским коллективом во время открытой тренировки казанцев Рашид Рахимов поделился впечатлениями от игры и актуального состояния «Спартака».

«Если делать такие приобретения, другие цели, кроме чемпионства, ставить и нельзя. Они усилились качественными футболистами по позициям. У любого соперника есть слабые стороны. Важно, чтобы мы не выпадали в игре и быстро реагировали на эпизоды. Нужно постараться уменьшить количество брака. Понимаем, что соперник очень сильный. Претендент, который может составить конкуренцию «Зениту». Но с любым соперником можно играть», –отметил Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Информации о точных сроках восстановления Грицаенко и Юкича по-прежнему нет

Главная проблемная позиция «Рубина» в команде, центральный защитник, продолжает быть уязвимой в связи с травмой Алексея Грицаенко. Напомним, футболист получил повреждение еще на вторых зимних сборах в Турции. Повреждение Грицаенко оказалось не из простых и к первым турам с момента рестарта РПЛ защитник казанцев продолжает восстановление по индивидуальной программе.

Конкретных сроков, когда Алексей сможет вернуться к тренировкам в общей группе, Рашид Рахимов пока назвать не может.

«Он работает индивидуально с нашими физиотерапевтами. Динамика у него очень хорошая и положительна, посмотрим, что будет дальше», – заявил главный тренер «Рубина».

Аналогично туманная картина рисуется и вокруг реабилитации полузащитника Александара Юкича. Восстановление футболиста после разрыва «крестов» в прошлом году затягивается и по прогнозам наставника «Рубина» может продлиться в плоть до апреля.

При этом, со слов Рашида Рахимова, Юкич на данный момент находится в Казани и усердно работает с физиотерапевтами. В системе футбола главного тренера «Рубина» австриец – один из ключевых элементов центра полузащиты. Другого футболиста подобного типа с и таким качеством паса, пониманием игры, умением обострять в казанской команде нет.

Ставер уже получил приглашение в расширенный состав сборной России, а что по другим игрокам «Рубина», которые в марте могут отправиться в сборные?

Конец марта в чемпионате России по традиции ознаменуется паузой на национальные сборные. Россия в заключительную декаду первого месяца весны должна будет провести товарищеский матч против Замбии. На днях на официальном сайте РФС появилась информация о расширенном составе сборной на эту встречу. В заявку попал вратарь «Рубина» Евгений Ставер, для которого этот сезон стал дебютным в РПЛ.

«Я его (Ставера) лично не поздравлял, но за него мы все рады. Это начало, это не значит, что нужно быть удовлетворенным этим. Потому что футбол ежедневно может менять ситуацию», – спокойно отреагировал Рахимов на вызов Ставера в сборную.

«Рубин» – команда очень интернациональная среди остальных клубов в РПЛ. Сразу ряд игроков казанцев с большей долей вероятности также отправится в расположения своих сборных. Это и Мирлинид Даку, и Игор Вуячич, и Угочукву Иву.

Кроме того, вызов в сборную Узбекистана на предстоящие матчи уже получил защитник Рустам Ашурматов. Отъезд футболистов, безусловно, наложит отпечатки на тренировочный процесс «Рубина». Однако Рашид Рахимов на все подобные трудности отвечает буднично. Как он выразился, «это тоже часть футбола, к которой тренер должен быть готов».