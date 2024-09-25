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Соответствующие экоповестке отели Казани отметят отличительным знаком
Отличительный знак «Зеленый листочек» для соответствующих экоповестке отелей столицы Татарстана разработали комитет по развитию туризма исполкома Казани и региональная Ассоциация отелей.
Все получившие данный знак отели войдут в специальный реестр, который будет опубликован на официальном портале мэрии.
Чтобы стать обладателем знака, необходимо соблюдать принципы энергосбережения, экономии воды и сортировки мусора, а также сотрудничать перерабатывающими отходы предприятиями. Кроме того, учитываются доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью и реализация других социальных проектов.
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