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Экономика 25 сентября 2024 10:26

Соответствующие экоповестке отели Казани отметят отличительным знаком

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Отличительный знак «Зеленый листочек» для соответствующих экоповестке отелей столицы Татарстана разработали комитет по развитию туризма исполкома Казани и региональная Ассоциация отелей.

Все получившие данный знак отели войдут в специальный реестр, который будет опубликован на официальном портале мэрии.

Чтобы стать обладателем знака, необходимо соблюдать принципы энергосбережения, экономии воды и сортировки мусора, а также сотрудничать перерабатывающими отходы предприятиями. Кроме того, учитываются доступность инфраструктуры для людей с инвалидностью и реализация других социальных проектов.

#отели #Гостиницы #Казань #Экология
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