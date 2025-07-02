Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина приговорили к трем годам колонии
Автора песни «Вечно молодой» и сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии по делу о поножовщине.
Как сообщает РИА Новости, мужчину задержали в ноябре прошлого года за нападение.
Как рассказал потерпевший, он приехал на квартиру общего с Бурдиным знакомого. После того, как его ударили ножом, приехали врачи и полицейские.
Свою вину музыкант признал и рассказал, что действовал в состоянии аффекта.