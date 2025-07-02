news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 июля 2025 10:03

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина приговорили к трем годам колонии

Читайте нас в
Телеграм

Автора песни «Вечно молодой» и сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии по делу о поножовщине.

Как сообщает РИА Новости, мужчину задержали в ноябре прошлого года за нападение.

Как рассказал потерпевший, он приехал на квартиру общего с Бурдиным знакомого. После того, как его ударили ножом, приехали врачи и полицейские.

Свою вину музыкант признал и рассказал, что действовал в состоянии аффекта.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025