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Ру Тат
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Происшествия
16 декабря 2022  13:32
Полина Шевчук

Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь рассказал, что в Дубае ждет суда по экстрадиции

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Один из сооснователей компании Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь рассказал, что находится в Дубае, где ждет суда по экстрадиции. Об этом беглый татарстанец сообщил в своем телеграм-канале.

По словам самого Зыгмунтовича, заявление в полицию он якобы написал сам. Хотя, по его же словам, мог бы и дальше сидеть дома несколько лет.

Напомним, что жертвами Finiko стали тысячи вкладчиков. Только официальный ущерб от действий компании превысил 5 млрд рублей.
 

 

 

#Финансовые пирамиды
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