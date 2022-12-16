Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь рассказал, что в Дубае ждет суда по экстрадиции

Один из сооснователей компании Finiko Зыгмунт Зыгмунтовичь рассказал, что находится в Дубае, где ждет суда по экстрадиции. Об этом беглый татарстанец сообщил в своем телеграм-канале.

По словам самого Зыгмунтовича, заявление в полицию он якобы написал сам. Хотя, по его же словам, мог бы и дальше сидеть дома несколько лет.

Напомним, что жертвами Finiko стали тысячи вкладчиков. Только официальный ущерб от действий компании превысил 5 млрд рублей.

