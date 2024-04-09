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Происшествия 9 апреля 2024 10:43

«Сообщил о бомбе, чтобы помогли найти жену»: В Казани мужчину судят за ложный терроризм

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В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Андрея Новикова. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как стало известно на процессе, у Новикова образование 9 классов, он женат. Сейчас работает дворником, в армии не служил, потому что воспитывался в интернате.

Когда он отвечал на вопросы, судья поинтересовался, почему Новиков не приходил на прошлые пять судебных заседаний. Мужчина сослался на то, что ему не приходили уведомления от суда.

После этого слово передали государственному обвинителю.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, Андрей Новиков публично распространил ложную информацию о минировании детского сада №113. Это произошло 3 марта 2023 года.

Он позвонил на пульт оператора центра службы 112 и отвлек сотрудников внутренних органов сообщением о ложном минировании. После звонка оператор, восприняв угрозу как реальную опасность для детей, передала сообщение дежурной части полиции. После этого участковые выехали к самому Новикову. Он, по версии следствия, просто хотел внимания.

В тот день Новиков объяснил сотрудникам полиции, что его супруга была задержана и доставлена в ОП «Япеева». Он начал обзванивать отделы полиции и потом позвонил в службу 112. Мужчина разозлился на оператора и решил сообщить, что он заложил бомбу. Он надеялся, что к нему приедут полицейские и помогут найти жену.

#ложное сообщение о бомбе
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